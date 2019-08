CORRIERE FIORENTINO, Rocco chiede pazienza

Come scrive il Corriere Fiorentino, il mercato viola è in fase di attesa. Questione di opportunità che si materializzeranno solo nelle prossime settimane ma anche di una scadenza temporale dopo cui molti scenari cambieranno: è soprattutto la Premier League, per via del proprio appeal, a rallentare qualsiasi operazione. L'intenzione è quella di mettere a disposizione di Montella un nuovo centrocampista. Per Demme è già stato raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio a 1,8 milioni a stagione, mentre da limare sono gli 8 milioni chiesti dai tedeschi. Con l'Inter, invece, dopo l'obiettivo Nainggolan sfumato, si tornerà a parlare di Biraghi, con l'ipotesi del ritorno a Firenze di Borja Valero.