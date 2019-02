CORRIERE FIORENTINO, Ritorno a Udine

"Ritorno a Udine". Questo il titolo eloquente del Corriere Fiorentino oggi in edicola. Ci sono luoghi - scrive il quotidiano - che passano improvvisamente da normali a speciali, e Udine è uno di questi per ciò che accadde lo scorso 4 marzo con la tragica morte di Astori. Molti degli attuali componenti c'erano quel maledetto giorno, e hanno anche già rigiocato in quella città, ma quella contro i friulani non può essere una partita come le altre. Come ha detto anche Pioli in un'intervista rilasciata a DAZN, "Davide salirà sul pullman con noi e scenderà in campo, lo fa tutti i giorni e lo farà anche domenica". Il gruppo non dormirà nell'hotel Là di Moret, ma in centro. E farà visita al cimitero di Davide prima del prossimo 4 marzo, quando la squadra sarà a Bergamo.