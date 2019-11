CORRIERE FIORENTINO, Quando il gioco si fa duro

Il Corriere Fiorentino apre le sue pagine dedicate alla Fiorentina con il titolo: "Quando il gioco si fa duro". Visto il momento di difficoltà è arrivato il momento per i veterani di caricarsi la squadra sulle spalle. Così per Pezzella, Caceres, Badelj e Ribery a Verona sarà un match importante per uscire dalla piccola crisi in cui è incappata la Fiorentina. In particolare dovrà essere Badelj a prendere in mano il centrocampo, vista e considerata l'assenza degli altri due titolari Castrovilli e Pulgar. La migliore prestazione del croato è coincisa con la migliore prestazione della Fiorentina a Milano, e non è un caso. Dai piedi di Badelj passano gioco ed equilibrio della squadra.