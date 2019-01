CORRIERE FIORENTINO, Pioli gioca gli assi di Coppa

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per la partita di stasera tra Fiorentina e Roma: "Pioli gioca gli assi di Coppa", il titolo del quotidiano. Il tecnico viola non ha infatti intenzione di stravolgere troppo la formazione che andrà in campo al Franchi contro i giallorossi, e di sicuro si affiderà ai due assi Chiesa e Muriel, che in tre partite insieme hanno già fatto vedere grandi cose. In conferenza ha sottolineato ieri come sono sereni e pronti a giocare: questa sera tocca a loro.