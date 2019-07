CORRIERE FIORENTINO, Parata viola sull'Hudson

Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la squadra domani vola negli Stati Uniti. Tre sfide - si legge - tra grigliate e amarcord. Oltre alle sfide tra Chicago, Charlotte e Harrison, è il richiamo mediatico e la voglia di far conoscere il colore viola al mercato americano il principale obiettivo di Rocco Commisso. Pronto un pullman scoperto per girare il New Jersey come le campionesse del mondiale. Il presidente ha già chiamato a raccolta tutti per l'ultima sfida, quella con il Benfica alla Red bulls Arena nella notte italiana di giovedì 25, e non ci sarebbe da stupirsi se l'invitato d'eccezione fosse Rui Costa, oggi ds dei lusitani. Se quattro anni fa i contatti furono minimi, stavolta persino Giuseppe Rossi potrebbe esserci...