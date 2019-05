CORRIERE FIORENTINO, La Viola non è salva

"La Fiorentina non è salva". È questo il titolo che campeggia nelle pagine sportive del Corriere Fiorentino. La squadra di Montella perde anche contro il Milan e si ritrova a dover sperare in un passo falso dell'Empoli per poter essere aritmeticamente salva. Lo stesso tecnico viola, oltre a non essersi preso una rivincita sul Milan, adesso ha dei numeri impietosi da quando siede sulla panchina della Fiorentina: sei partite, cinque sconfitte ed un pareggio. È una stagione che tutti ora vorrebbero solo mettersi alle spalle il prima possibile, ma in casa viola è ancora notte fonda.