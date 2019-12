CORRIERE FIORENTINO, La via (smarrita) del gol

Fiorentina e Torino non stanno rendendo come vorrebbero. Pensando alle ambizioni, forse la più delusa è la squadra di Mazzarri: da quelle parti infatti miravano all'Europa, mentre i viola no. C'è un dato in particolare che accomuna le due compagini, ossia quell'enorme difficoltà nel trovare la via del gol. Sono diciotto le reti segnate dalla Fiorentina. Peggio ancora ha fatto il Torino, siglandone sedici. In pochi, in Serie A, bucano meno la rete. La Fiorentina in tal senso può lamentare la mancanza di un attaccante da doppia cifra, visto che Ribery non lo è mai stato, Chiesa nemmeno (per il momento), Vlahovic forse lo diventerà, e Pedro resta un punto interrogativo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.