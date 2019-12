CORRIERE FIORENTINO, La solitudine di Montella

Vincenzo Montella vive questa seconda e sfortunata avventura a Firenze con il sorriso, quasi beffardo, anche se ora che sa bene di essere stato scaricato un po' da tutti. Ma il tecnico è talmente consapevole della precarietà del suo ruolo che - scrive il Corriere Fiorentino - stavolta non ha preso neanche casa, decidendo di vivere in albergo, lo stesso di Commisso, assieme al fratello Emanuele che fa avanti e indietro per stargli vicino. La sua famiglia è invece rimasta a Roma. Montella ha comunque cercato di mantenere tutte le sue abitudini sacrificando qualche hobby, come il padel a cui gioca con il suo vice Daniele Russo, per dare più spazio al lavoro al centro sportivo in vista delle partite decisive per il suo futuro.