CORRIERE FIORENTINO, La settimana più difficile

Il titolo delle pagine sportive del Corriere Fiorentino è: "La setttimana più difficile". Il riferimento ovviamente è alle giornate che si stanno vivendo in casa Fiorentina in attesa della partita contro il Genoa e dell'ultimo verdetto della stagione: salvezza o retrocessione?Si decide tutto in 90 minuti dopo che Montella ha raggiunto in viola il record di sconfitte consecutive stagionali, arrivando a 6. Ieri comunque ha fatto lavorare i giocatori al Centro Sportivo: concentrazione al massimo e cura dei dettagli sono la ricetta per arrivare al meglio domenica sera.