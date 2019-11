CORRIERE FIORENTINO, La partita di Davide

Cagliari-Fiorentina non può non essere considerata la partita di Davide Astori, bandiera di entrambe le squadre scomparso in quel tragico marzo 2018. Lo scrive anche il Corriere Fiorentino, che definisce "la partita di Davide" quella di domenica, visto che entrambe le squadre hanno ritirato la maglia numero 13 del difensore. Per ricordare il capitano viola scomparso, prima della partita in campo scenderanno compagni e amici, ma anche altri calciatori che non lo hanno conosciuto. Hanno declinato invece l'invito i genitori di Davide, Renato e Anna Astori, che comunque hanno partecipato a molte iniziative per DA13. Il suo ricordo sarà più vivo che mai.