CORRIERE FIORENTINO, La cooperativa del gol

"La cooperativa del gol" è il titolo che il Corriere Fiorentino dedica alla Fiorentina nella sua parte sportiva questa mattina in edicola. Il titolo fa riferimento al fatto che la Fiorentina sia andata in gol con ben sette calciatori diversi su 11 centri in stagione (solo Atalanta e Napoli hanno fatto meglio). Senza un vero e proprio centravanti questa Fiorentina va in gol molto anche con i centrocampisti. Con Chiesa e Ribery i viola mandano in confusione le difese avversarie senza dare punti di riferimento. Questo ricorda molto la prima Fiorentina di Montella, quella con Jovetic e Ljajic, con Aquilani, Borja e Pizarro a centrocampo. Anche quell'anno, la prima del primo Montella, la Fiorentina fu una cooperativa del gol, in quella squadra segnavano (quasi) tutti.