CORRIERE FIORENTINO, La cena dei chiarimenti

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per la cena organizzata da Montella mercoledì sera per riportare un po' di compattezza nell'ambiente Fiorentina. Si è svolta in un ristorante del centro, dietro la stazione Santa Maria Novella: il tecnico campano ha voluto far vedere ai propri giocatori che pur con metodi diversi, anche lui come Pioli è dalla loro parte. E allora tutti fuori a cena, la squadra, il team manager Marangon e Antognoni. Il motivo principale è che dopo l'addio di Pioli il gruppo si era sfaldato, e anche il nuovo allenatore non era riuscito a far breccia sui propri giocatori. I discorsi tenuti fin qui dalla proprietà (Diego a Bergamo, Andrea prima di Empoli) non sono serviti a dare la scossa: la speranza di Montella è che in questo finale di campionato la squadra riesca a riprendersi.

LEGGI ANCHE: "MONTELLA PAGA PER TUTTI, I DETTAGLI DELLA CENA PER RITROVARE LA SERENITÀ"