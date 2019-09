CORRIERE FIORENTINO, In coda per gli ultimi posti

La "Febbre Viola" è alta, scrive il Corriere Fiorentino. Venerdì pomeriggio infatti, a sole quarantott'ore dal via alla prevendita, erano già stati staccati circa 6mila biglietti per Fiorentina-Juventus. Considerando gli oltre 26mila abbonati, è facile immaginare che per il faccia a faccia con Ronaldo e soci venga toccata quota 40mila. Come l'anno scorso, quando coi bianconeri al Franchi si presentarono in 40.862. Ci sarà senz'altro Rocco Commisso, il quale predica un clima di serenità e sportività.