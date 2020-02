CORRIERE FIORENTINO, Gli avversari alleati

Calcio, soldi, business. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, sono queste le parole del mondo di Rocco Commisso e Paul Singer, presidenti americani di Fiorentina e Milan impegnate domani sera al Franchi. In passato i due miliardari sono arrivati a sfiorarsi, oggi si ritrovano proprietari di due club italiani. Due modi di vivere la presidenza diversi: Rocco sempre in prima lunea, Paul in cabina di regia dagli Stati Uniti. I due si conoscono e, in testa, hanno la stessa idea: aumentare il valore della Serie A, promuoverla a livello internazionale rendendola più «democratica» e, di conseguenza, più appetibile. Domani saranno avversari, chissà che in futuro non possano essere alleati.