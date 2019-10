CORRIERE FIORENTINO, Frenati dalla sosta

Il piatto era ricco e la Fiorentina aveva l'occasione per fare poker, scrive stamani il Corriere Fiorentino, ma l'asso è rimasto nel mazzo. Il pareggio lascia un po' di rammarico, ma non cancella quanto di buono fatto fin qui dalla squadra di Montella arrivata al sesto risultato utile consecutivo.

Chiesa era reduce da un fastidio muscolare ma è stato lui stesso a chiedere di giocare, così come Badelj. Ribery sembrava meno ispirato del solito e la mancanza di precisione in certi passaggi ci ha messo il resto. Domenica prossima, comunque, la Fiorentina potrà giocarsi con la Lazio uno scontro per l'Europa con la Lazio, classifica alla mano.