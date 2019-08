CORRIERE FIORENTINO, Et voilà, c'è mago Ribery

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola apre le sue pagine sportive con il titolo: "Et voilà, c'è mago Ribery". Il francese arriva a Firenze per firmare un biennale da 4 milioni di euro all'anno più mezzo milione di bonus. Una cifra che la Fiorentina si potrà permettere anche grazie all'assist fornito dal decreto crescita (spiegato QUI), e che proietta la società viola in avanti nel panorama europeo. Decisiva è stata la volontà della moglie Wahiba, che non ha voluto il trasferimento alla Lokomotiv Mosca presentatasi con un'offerta economicamente più importante dei viola. Come per Boateng, alla fine sono state decisive le compagne.