CORRIERE FIORENTINO, Esame del diavolo

Il Corriere Fiorentino sceglie per le sue pagine sportive il titolo: "Esame del diavolo". Il riferimento ovviamente è alla partita che questa sera metterà di fronte alla Fiorentina il Milan di Marco Giampaolo. La partita a San Siro non può non essere speciale, anche se i valori delle due squadre sono un po' calati negli ultimi anni. E non può non esserlo per Montella, alla prima da ex e, anche se non lo ammetterà mai, con la voglia di vincere a casa della squadra che ha dato il via al suo apparente declino.

Milan e Fiorentina si assomigliano, scrive il quotidiano, perché sono entrambe un progetto in via di sviluppo e in via di definizione. Ma stasera conteranno solo i punti.