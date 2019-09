CORRIERE FIORENTINO, Con il colpo in canna

Il Corriere Fiorentino di oggi apre le sue pagine sportive con il titolo: "Con il colpo in canna". La Fiorentina chiude la finestra estiva senza il colpo atteso, e dopo aver visto sfumare le trattative per De Paul e Oudin ha ripiegato su Rachid Ghezzal, algerino nato in Francia che si trasferisce in viola in prestito oneroso a 300mila euro con riscatto a 9,7 milioni.

Quei 30 milioni che i viola avevano prima offerto per Berardi, poi per Politano, senza dimenticare De Paul e Raphinha, restano così in cassa, nonostante la Fiorentina all'ultimo abbia provato anche il colpo Tonali. Così è andata via questa sessione di calciomercato, con Commisso che va a trovare Cairo, Angeloni a gestire le ultime trattative a Milano e Pradè al centro sportivo ad attendere Pedro. L'attaccante brasiliano arriva per 13 milioni di euro ed è il giocatore più costoso di questo mercato viola, seguito da Pulgar (10 milioni), Boateng (1) e Terzic (quasi 2). Gli altri sono arrivati tutti in prestito.

Quanto alle cessioni Veretout e Simeone porteranno nelle casse viola 35 milioni mentre altri 10 arriveranno da Vitor Hugo, Norgaard e Laurini per un saldo positivo nonostante il tetto ingaggi si sia innalzato. Oggi, in conferenza stampa, il punto sul mercato appena concluso.