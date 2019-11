CORRIERE FIORENTINO, Colpo Florenzi in canna

L'ultima suggestione di mercato per la Fiorentina - scrive stamani il Corriere Fiorentino - è Alessandro Florenzi in uscita dalla Roma. A Montella piacerebbe eccome, visto e considerato che fu lui a far esordire l'esterno giallorosso in Serie A. Il problema sono la concorrenza dell'Inter di Antonio Conte e il costo dell'ingaggio, 3,5 milioni di euro all'anno. A Firenze solo Ribery guadagna di più.

Però i rapporti tra Roma e Fiorentina sono buoni e non sarebbe il primo colpo su quest'asse: la società viola farà leva anche sui prossimi Europei, per i quali Florenzi potrebbe trovare molto più spazio alla Fiorentina che nella capitale o all'Inter. Pradè ha avviato i primi contatti con 'agente del giocatore.