CORRIERE FIORENTINO, Col poker in mano

Con una vittoria questa sera contro il Brescia la Fiorentina potrebbe raggiungere la quarta vittoria consecutiva in Serie A, oltre che il 5° posto in classifica. Ne scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come quello di stasera sarà un piatto tutt'altro che leggero per la squadra di Montella. La classifica delle due squadre conta e non conta, con il Brescia che non gioca dal 29 settembre e che quindi non ha potuto dare punti di riferimento allo staff viola in preparazione della partita.

La Fiorentina prosegue con il suo undici rodato, in attesa di riuscire ad inserire un attaccante di ruolo dall'inizio. Dal Brescia passa una grande occasione per i viola.