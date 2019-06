CORRIERE FIORENTINO, Chiesa, se telefonando...

"Chiesa, se telefonando...": titola così il Corriere Fiorentino sulla squadra gigliata e il futuro legato al suo gioiellino Federico Chiesa. Il proprietario della Fiorentina - si legge - non cede sul talento viola, e prima di prendere l'aereo per New York ha dichiarato che con il giocatore si sentirà molto presto: "Non so dire se lo farò io, se avverrà da lontano da Firenze con una telefonata o se a parlare con Federico sarà Joe Barone, ma credo che ci sarà un contatto per parlare del suo futuro". Un'altra chiamata, dunque, nei confronti di babbo Enrico, per un caso destinato a risolversi solo dopo un colloquio tra le parti.