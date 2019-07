CORRIERE FIORENTINO, Caccia alle ali per volare

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla della Fiorentina e delle sue ricerche di mercato mirate. Come per la Fiorentina Olè del 2012, tra le priorità del club e di Montella ci sono gli esterni d'attacco. Ma al momento la rosa viola conta i soli Montiel e Sottil, oltre a Chiesa, in quel ruolo: toccherà a loro fare gli straordinari in ritiro a Moena. Pradè intanto valuta i molti nomi sul suo tavolo per le fasce: da Borini e Laxalt offerti dal Milan ad Ounas del Napoli passando per El Shaarawy e Under della Roma. La Fiorentina di Montella dovrà essere in grado di nascondere la palla con i centrocampisti, ma anche di volare con le ali.