CORRIERE FIORENTINO, Bel punto di partenza

"Il vero inizio di campionato", come aveva detto Montella, non poteva essere migliore. Il Corriere Fiorentino sottolinea infatti la prestazione di una Viola che va ben oltre il primo punto della stagione, perché lo 0-0 di ieri non racconta la verità. Anzi, il vero successo sta nella (forte) sensazione che il gruppo segua compatto le indicazioni dell'allenatore. La svolta ha riguardato anche il modulo, 3-5-2, con Chiesa-Ribery davanti e quei tre difensori che probabilmente rivedremo spesso, considerata la velocità, struttura e personalità offerta da Caceres, il quale ha anche garantito a Dalbert e Lirola maggior protezione. E poi c'è stato Castrovilli, gioiellino che sotto gli occhi di Roberto Mancini ha tirato fuori una prestazione da urlo, con conseguente, automatica, standing ovation. Si è fatta certo sentire l'assenza di una prima punta, ma per ora va benissimo così, proseguendo su questa strada.