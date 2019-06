CORRIERE FIORENTINO, Bati: ora palla a Rocco

Come scritto all'interno de Il Corriere Fiorentino di oggi in edicola, la Fiorentina sembra più vicina ad annunciare il ritorno da dirigente di Gabriel Omar Batistuta, con Joe Barone e Rocco Commisso che si stanno prodigando in una marcatura a uomo simile a quelle che l'argentino ha vissuto da calciatore sui campi di Serie A. Scouting sul mercato argentino e rapporto con la squadra: questi i due punti attorno cui ruotano le possibilità di rivedere il Re Leone a Firenze. L'incontro decisivo è già fissato per il fine settimana, quando Commisso arriverà a Firenze. L'annuncio potrebbe avvenire entro lunedì, festa del patrono San Giovanni.