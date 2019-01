CORRIERE DI VERONA, Doppia squalifica per Di Carlo

Il Corriere di Verona in edicola fa il punto sul Chievo, in campo domani alle 12.30 contro la Fiorentina allo stadio Bentegodi. Mister Di Carlo registra la doppia squalifica di Bani, in mezzo alla difesa, e Kiyine, a centrocampo: così Tomovic potrebbe partire centrale, Cesar potrebbe subentrare, mentre il posto lasciato vacante da Kiyine potrebbe prenderlo Rigoni. Non si restringe a quei nomi lì, comunque, il giro di opzioni per Di Carlo. Anche i viola, del resto, sconteranno due assenze forzate, quelle del terzino sinistro Biraghi e del centrocampista Fernandes.