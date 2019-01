CORRIERE DI ROMA, Caporetto giallorossa

"Caporetto giallorossa". Questo il titolo emblematico dell'edizione odierna del Corriere di Roma in merito al ko in Coppa Italia. È la sconfitta più umiliante mai subita dalla Roma in Coppa Italia: il 7-1 con cui ieri sera a Firenze la squadra giallorossa è stata spazzata via ed eliminata dalla Fiorentina resterà negli annali del club. Una prestazione indecente che fa di nuovo precipitare la Roma nel caos e mette a rischio la permanenza di Eusebio Di Francesco in panchina.