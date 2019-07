CORR.FIORENTINO, Ultimo anno di ritiro a Moena?

Complice la tournée americana e la mancanza di nuovi acquisti dopo il cambio di proprietà che sta rallentando il mercato, a Moena le presenze dei tifosi sono in netto calo. Nemmeno un dirigente è salito con Montella in Val di Fassa e la prossima settimana saranno i ragazzini ad allenarsi presso il centro sportivo "Benatti". Gli albergatori hanno ricevuto molte disdette e la soddisfazione degli anni passati quest'anno pare essere molto lontana. Si vocifera già che, nonostante ci sia un altro anno di accordo con il Comune e l'APT della Val di Fassa per un altro anno di ritiro insieme, questa possa essere l'ultima preparazione moenese dei viola. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.