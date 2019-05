CORR.FIORENTINO, Montella, il poker da evitare

Questa sera al Franchi ci sarà Fiorentina-Milan. I viola sono reduci da una stagione pessima e hanno l'obiettivo di non renderla peggio di quanto non lo sia già. Il Milan si gioca la Champions League e di conseguenza anche il futuro dei big, legato alla massima competizione continentale. Grande ex della sfida, sarà l'allenatore dei gigliati Vincenzo Montella, sul quale il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha titolato: "Montella, il poker da evitare". Al Franchi - si legge - arrivano i rossoneri, l'allenatore non ha mai perso più di tre gare di fila. Evidenziate, poi, le parole del tecnico: "Ci manca serenità, sono preoccupato per la squadra. Ai fiorentini dico: metteteci un po' d'affetto".