CORR.FIORENTINO, Le pianticelle di Montella

Come evidenzia il Corriere Fiorentino, la sfida contro l'Udinese sarà forse la prima in stagione in cui i viola partiranno con l'obbligo di fare la partita. "Non mi aspetto nessun appagamento dopo la vittoria di Milano - ha detto Vincenzo Montella - ma certamente ci vorrà la stessa adrenalina". L'undici titolare sarà con ogni probabilità lo stesso proposto nelle ultime gare, con Milenkovic che stavolta stringe i denti per un problema al polpaccio e che in caso di forfait verrebbe sostituito da Ranieri. "Chi ha giocato meno - ha continuato il tecnico a tal proposito - dovrà diventare la nostra benzina. Si tratta di pianticelle da innaffiare regolarmente, sto molto attento ai segnali che arrivano da loro in allenamento".