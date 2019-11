CORR.FIORENTINO, La vita nuova del Cholito

Giovanni Simeone, a Cagliari, ha decisamente cambiato vita. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che a quasi un anno da quando il Cholito zittì la Fiesole (gesto di cui si pentì subito) evidenzia i suoi già tre gol e due assist in dieci presenze coi rossblù. In una settimana l'attaccante argentino è stato a Bergamo, dove risiede la tomba di capitan Astori, e affronterà la "sua" Fiorentina. In Sardegna Simeone si è ritagliato un ruolo di protagonista, con l'oneroso compito di non far rimpiangere l'infortunato Pavoletti. "In campo non sempre si riesce a controllare le emozioni: se segnerò contro i viola farò quello che mi sento dentro", le sue parole. Senza rancore però, il Cholito oggi pensa solo al bene del Cagliari.

