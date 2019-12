CORR.FIORENTINO, Ibrahimovic, una tempesta social

"Non vediamo l'ora di ritrovarti in Italia" è il tweet che il profilo ufficiale inglese della Fiorentina ha pubblicato nella giornata di ieri all'indirizzo di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha infatti dichiarato a GQ Italia che tornerà in Serie A in una squadra che deve rinnovare la propria storia, motivo per cui - scrive il Corriere Fiorentino - il club viola ha approfittato per favorire un'idea prettamente di marketing e molto gettonata. Tutto fa pensare che la prossima destinazione del fuoriclasse ex PSG sia il Milan, anche se il suo nome era già stato accostato alla Fiorentina in estate, salvo essere rimasta una semplice suggestione.