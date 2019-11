CORR.FIO, Vlahovic con Ribery a Verona. Chiesa...

Come scrive il Corriere Fiorentino, la suggestione che accompagna alla sfida contro il Verona è il possibile impiego dal primo minuto di Vlahovic con Ribery. I due, assieme, hanno giocato alcuni spezzoni finali di gara (Napoli, Genoa, Brescia) ma mai da titolari. Le soluzioni, in tal caso, vedrebbero Montella optare per il 4-3-3, con il serbo al centro supportato dall'ex Bayern e Chiesa; altrimenti potrebbe essere confermato il 3-5-2, in cui sarebbe Chiesa a traslocare al posto di Lirola come esterno a tutta fascia. Ipotesi, quest'ultima, che il tecnico viola preferisce evitare per questioni di equilibri e di caratteristiche.