CORR.FIO., Vitale: "Non avrei ceduto Simeone"

Pino Vitale, ex ds dell'Empoli dove tra l'altro ha allevato l'attuale ds cagliaritano Marcello Carli, ha commentato al Corriere Fiorentino i temi relativi al match tra sardi e Fiorentina. Sull'ottimo rendimento dei rossoblù non c'è da stupirsi, a suo avviso: "Maran è un allenatore capace, mentre il mio allievo prediletto Carli ha fatto grandi cose con tre lire". Come puntare sull'ex centravanti gigliato Simeone, rinato: "Fossi stato nella Fiorentina non lo avrei ceduto, fa grande movimento". Poi qualche passaggio sulla formazione viola, che oggi schiererà Vlahovic: "Giusto dargli fiducia, Boateng non è una punta, mentre Pedro va visto sul campo". Infine Vitale si è espresso sul futuro di Chiesa, a suo dire da non cedere: "Spero rinnovi, a giugno arriveranno offerte da cinquanta milioni e andrà trattenuto: in futuro potrà valere anche di più".