CORR.FIO., Ultimi e poi Europa: ritmo da C.League

Il Corriere Fiorentino, stamani, sottolinea come la squadra viola da dopo la prima sosta per le Nazionali abbia spiccato il volo passando dal ventesimo all'ottavo posto in classifica. Un ritmo da Champions: 11 punti nelle ultime cinque gare. Solo Atalanta (13), Juventus (13) e Inter (12) hanno fatto meglio. Il quotidiano riconosce a Montella il merito di aver trovato stabilità difensiva con la linea a tre, riuscendo di fatto a subire solo 4 reti negli ultimi cinque incontri. Quattordicesima per spese fatte (27,9 mln), la Fiorentina è però ottava per risultati. Solo Atalanta e Verona fanno meglio.