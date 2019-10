CORR.FIO, Tutti pazzi per i viola. E il brand vola

Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, l'entusiasmo attorno alla Fiorentina da quando è arrivato Rocco Commisso non si è ancora fermato. Forse perché d'autunno il viola va sempre di moda, o forse perché le nuove politiche della proprietà cercano di coinvolgere sempre di più i social all'interno del loro apparato di comunicazione: fatto sta che se la Fiorentina è terza per presenze di tifosi allo stadio in casa (dopo le sole Inter e Milan), non di meno i profili social della società stanno crescendo a vista d'occhio fino ad aver raggiunto i 600 mila followers su Instagram, tanto per citare un numero.

Merito anche del nuovo esperto Riccardo Nasuti - arrivato dalla Roma - uno degli artefici delle tante iniziative che i social viola propongono: dalle interviste settimanali ad un format che permette ai tifosi di fare domande a giocatori della squadra maschile e femminile. La Fiorentina è seguitissima, sia in campo che sul web.