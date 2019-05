CORR.FIO., Tutti al CdA: ADV in videoconferenza

Come scrive il Corriere Fiorentino, saranno tutti presenti al CdA viola di venerdì. Il patron Andrea Della Valle, che ha lasciato Firenze domenica scorsa, dovrebbe essere collegato in videoconferenza così come il vicepresidente Gino Salica, che sarà a Betlemme per l'inaugurazione del campo sportivo intitolato a Davide Astori. Tra le possibili soluzioni che emergeranno, quella di Rocco Commisso - al momento il più accreditato -, del fondo del Qatar e anche di Eduardo Eurnekian.