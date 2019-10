CORR.FIO., Stadio, primi passi sul bando. Ma...

Come scrive il Corriere Fiorentino, nel pomeriggio di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella si è riunito con la task force costituita dagli assessori allo sport Guccione e all'urbanistica Del Re, oltre ai tecnici e al presidente della Mercafir Lucibello, per analizzare lo scenario delineato dalla delibera di lunedì. Il gruppo di lavoro si è radunato dopo la delibera della giunta che prevede la cessione del comparto sud della Mercafir, che poi verrà messo al bando con l'obiettivo di costruirvi lo stadio di proprietà della Fiorentina, e soprattutto dopo l'accelerazione data da Nardella per evitare l'eventualità che l'impianto si faccia a Campi Bisenzio. Ma - conclude il quotidiano - non sarà semplice evitare di interrompere l'attività del mercato, così come capire i costi dell'operazione e chi dovrà sostenerli: serve maggiore chiarezza.