CORR.FIO, Sprint in sette giorni. Pradè prepara i botti

Il titolo del Corriere Fiorentino a proposito del mercato della Fiorentina è: "Sprint in sette giorni. Pradè prepara i botti". Fa strano a dirsi - scrive il quotidiano - ma il mercato della squadra viola è appena cominciato, con questa settimana che diventerà decisiva. I primi innesti saranno in difesa, per evitare di dover riadattare Venuti sulla sinistra e per fornire a Montella un centrale difensivo in caso di uscita di Ceccherini, sempre più verso il Brescia. I nomi sono quelli dello svincolato Caceres, di Plattenhardt ​​​​​, di Bonifazi e di Tonelli. A cui va aggiunto la new entry Chiriches.

Per l'esterno resta il pallino fisso Rodrigo De Paul, con Benassi e Simeone che potrebbero servire da eventuali contropartite per abbassare una richiesta superiore ai 30 milioni di euro da parte dell'Udinese. Sullo sfondo restano anche le altre ipotesi per la corsia offensiva esterna, da Berardi del Sassuolo fino al brasiliano Raphinha che però i viola valutano meno dei 25 milioni richiesti dallo Sporting Lisbona.

Per l'attacco non è ancora stato scartato il profilo di Pedro, del quale già si è parlato a suo tempo con il Fluminense, soprattutto se partirà Simeone. I brasiliani chiedono almeno 15 milioni per la metà del cartellino, la logica fa pensare che col passare dei giorni la pretesa possa abbassarsi visto che il principale investimento resta preventivato per l’esterno d’attacco.