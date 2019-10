CORR.FIO., Spopola l'acconciatura alla FR7. Maglie...

EX VIOLA ROSSITTO, RIBERY ALZA IL LIVELLO DI TUTTA LA SQUADRA Il doppio ex di Fiorentina Udinese, Fabio Rossitto, ha parlato così in vista della gara di domenica al Franchi: "Commisso mi sembra uno che può far sognare Firenze. Lui non vuole fare business ma vuole vincere qualcosa e portare la Fiorentina negli Stati... Il doppio ex di Fiorentina Udinese, Fabio Rossitto, ha parlato così in vista della gara di domenica al Franchi: "Commisso mi sembra uno che può far sognare Firenze. Lui non vuole fare business ma vuole vincere qualcosa e portare la Fiorentina negli Stati... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Ottobre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi