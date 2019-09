CORR.FIO., Pronti 30 milioni per l'assalto a Politano

Nuovo contatto per un vecchio obiettivo: Matteo Politano. Il Corriere Fiorentino sottolinea che il giocatore non è mai uscito del tutto dai radar della Fiorentina, poiché considerato funzionale al gioco di Montella. L'operazione - si legge - non è più semplice rispetto a quella sospesa per De Paul, né più economica, ma va registrata l'offerta recapitata all'Inter. Circa 30 milioni per l'esterno, esattamente quanto i viola erano disposti a sborsare per Berardi e poi per De Paul.