CORR.FIO., Nardella può auto-beffarsi sullo stadio

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si sente incalzato dall'interesse da parte di Rocco Commisso per l'area di Campi Bisenzio, su cui ci sarebbe un'opzione di pre-acquisto, in merito all'eventuale realizzazione del nuovo stadio viola. Il Corriere Fiorentino sottolinea sia la rinnovata proposta di Nardella al tycoon di costruire l'impianto a Firenze bocciando il restyling del Franchi, sia come con la Legge Stadi - voluta proprio dal sindaco quando era deputato - l’amministrazione campigiana potrebbe concedere la variante urbanistica in 180 giorni e subito dopo far partire i cantieri. Un'auto-beffa, insomma, mentre la Fiorentina attende il no definitivo da parte della Soprintendenza per il Franchi.