CORR.FIO., Mercato, subito due acquisti: la priorità...

Come scrive il Corriere Fiorentino, Montella nel suo viaggio a New York ha portato due cartelle di appunti per programmare il futuro viola assieme a Commisso, che mantiene un bel ricordo della sua prima avventura a Firenze e che oggi vorrebbe vedere una creatura simile. Divertente, affascinante e in grado di riaccendere ancora di più gli entusiasmi. Nelle idee di Pradè e Montella - si legge - c’è bisogno innanzitutto di un regista, mentre l’altra priorità è il centravanti. L’alternanza fra Simeone e Muriel nei mesi scorsi ha infatti trasmesso una certezza: Montella vuole un altro tipo di giocatore. Commisso, anche dall’America, ha ribadito più volte che i soldi non sono un problema. Senza voli pindarici o ambizioni spropositate, è lecito attendersi che l’investimento maggiore sarà fatto in quel reparto.