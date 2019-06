CORR.FIO, La rivoluzione parte dal centrocampo

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla del mercato della Fiorentina e sottolinea come al momento le operazioni più importanti sono quelle che riguardano il centrocampo. Come anche nella loro prima esperienza a Firenze infatti, Pradè e Montella vogliono costruire una mediana di qualità, in grado soprattutto di far divertire i tifosi.

Il nome più caldo è quello di Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli molto vicino alla Fiorentina: impegnato in Coppa d'Africa, il giocatore deve sciogliere le ultime riserve ma in casa viola c'è ottimismo per una buona conclusione della trattativa. Poi ci sono i nomi di Praet e Mandragora, centrocampisti che piacciono molto a Pradè e che ha già avuto alla Samp e all'Udinese. Occhio poi a Biglia e De Rossi, di cui si è parlato anche ieri e che in virtù del suo rapporto con Pradè e Montella sta valutando fortemente l'opzione Fiorentina.