CORR.FIO., La "confusione viola" va sui giornali inglesi

Come scrive il Corriere Fiorentino, oggi le difficoltà dei viola sono anche sulla bocca degli appassionati di calcio britannici. "Una stagione da inferno", è il titolo della testata giornalistica inglese Daily Mail. L'articolo dedicato alla Fiorentina non risparmia critiche alla squadra, così come ai Della Valle tacciati di disinteresse che "sta portando all'umiliazione". Viene anche avanzata l'ipotesi retrocessione, che - scrivono - farebbe emergere uno dei casi più eclatanti mai avvenuti nel campionato italiano. Diversi lettori hanno interagito sul sito del Daily Mail, tra scherzi (come l'ironico suggerimento di comprare Sanchez dallo United) e polemiche (ad esempio la sottolineatura dell'inutilità del ritorno di Montella). Infine sul quotidiano sono stati ripercorsi i vari passaggi che hanno portato al distacco tra tifo viola e società.