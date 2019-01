CORR.FIO, Il fattore Franchi per il girone di ritorno

La corsa per l'Europa passerà dal Franchi, scrive questa mattina il Corriere Fiorentino in edicola. Non solo perché la maggior parte dei punti in campionato sono stati costruiti tra le mure amiche, ma anche perché quasi tutti gli scontri decisivi del girone di ritorno si giocheranno allo stadio tanto chiacchierato della Fiorentina. A partire già dalla Sampdoria questo week-end. Non ci sarà Andrea Della Valle, passato però ieri al Centro Sportivo per parlare con squadra e tecnico in vista della fine di gennaio. La volontà è quella di ritrovare compattezza, anche grazie all'incontro propostogli dall'ACCVC: il patron ha intenzione di rispondere presente. Domenica intanto si riparte dal caro, vecchio Franchi.