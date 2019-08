CORR.FIO., Franchi: c'è già il progetto. Giovedì...

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, entro giovedì della prossima settimana avrà luogo l'incontro tra Commisso, Nardella e il soprintendente Andrea Pessina per il restyling del Franchi. Il progetto è già tra le mani del presidente gigliato e prevede la creazione di due nuove curve più vicine al campo con esaltazione delle scale elicoidali, nonché la copertura di tutto l'impianto. Il dubbio riguarda la necessità o meno di passare per Roma, in base al peso che avrà il progetto, al fine di autorizzarlo in via ufficiale. L’opera di Nervi è vincolata da una deflatoria (in quanto dichiarata meritevole dal punto di vista architettonico), e non da un decreto ministeriale. “Il problema relativo al rilascio dell’autorizzazione si pone solo se rientra nella competenza di più soprintendenze: non è il caso della Franchi”, chiarisce la direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero dei Beni Culturali.