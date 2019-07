CORR.FIO., Dragowski rimane. Via solo in un caso

Già nei primi giorni di luglio Bartlomiej Dragowski e la Fiorentina non sembravano così vicini, complice una distanza da colmare sulle cifre dell'ingaggio. Ma, come scrive il Corriere Fiorentino, la partenza del polacco per gli States aveva fatto pensare che tutto si fosse risolto. Adesso che i viola hanno ribadito la propria versione - si legge -, per l'estremo difensore solo una presa di posizione pubblica potrebbe cambiare le carte in tavola.