CORR.FIO., Di Gennaro: "Viola, gioca come a San Siro"

L'ex centrocampista di Fiorentina ed Hellas Verona Antonio Di Gennaro ha parlato al Corriere Fiorentino della sfida di oggi al Bentegodi, evidenziando fin da subito l'importanza di dimenticare il tracollo di Cagliari: "La sosta può aver aiutato in tal senso, poi torna Ribery che è una buona notizia". Il francese, secondo Di Gennaro, è più di un riferimento: "Ha voglia di mettersi in gioco, ha pure accettato il cambio di ruolo. I giovani lo seguano". Giovani tra cui Chiesa, al centro del dibattito per i suoi musi "lunghi" che l'ex viola commenta così: "A ventidue anni facendo quel mestiere non si può non essere felici. Federico deve migliorare in fatto di gol".

E poi Castrovilli, il cui talento ha colpito proprio tutti: "La fase difficile della sua carriera inizia ora. Dovrà essere bravo a dare continuità a quanto fatto fino ad oggi". Spazio ai temi della gara contro il Verona: "E' la vera sorpresa del campionato insieme al Cagliari e per batterlo servirà ripetere la prestazione di San Siro contro il Milan". Infine un appunto sul tema razzismo, con una parte dei tifosi veronesi al centro delle polemiche dopo gli ultimi ululati all'indirizzo di Balotelli: "Dalla mia esperienza dico che Verona è una città che accoglie e integra, quindi non sono per l'annullamento del gemellaggio. Ma il razzismo è un problema che sta emergendo e va combattuto puntando sulla tecnologia per cacciare i delinquenti dagli stadi".