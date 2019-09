CORR.FIO, Dettagli dell'incontro di P. Pitti. Commisso...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola svela i dettagli dell'incontro avvenuto ieri tra Rocco Commisso, il Soprintendente Andrea Pessina e il sindaco Dario Nardella. Per la prima volta è stato esposto il progetto della Fiorentina, a cura di Casamonti, in un incontro durato circa due ore definito "positivo" dal patron viola che però - svela il quotidiano - alla notizia di dover attendere due mesi per un parere avrebbe commentato "ma così perdo tempo!". Per il restyling invece ci vorrebbero 3 anni, con l'ipotesi nuovo stadio che al momento resta in disparte, pronta ad essere tirata fuori nel caso non andasse bene la strada del restyling.