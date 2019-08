CORR.FIO., De Paul verso Firenze: le cifre. Benassi...

Come scrive il Corriere Fiorentino, i viola non hanno mai smesso di pensare a Rodrigo De Paul, neppure quando la valutazione dell'Udinese era di 40 milioni. Oggi i friulani confermano l'apertura a un affare a cifre meno esose, circa 10 milioni in meno per liberare un calciatore che in bianconero non vuole più giocare. Tra le ipotesi anche l'inserimento di una pedina di scambio, ad esempio Marco Benassi, mentre più complicato è parlare di Giovanni Simeone, ma in generale le distanze si sono assottigliate. Con circa 25 milioni più 5 di bonus Rocco Commisso è pronto a portare a termine l'investimento più alto della storia del club, visto che nessuno ha mai sborsato più o meno 60 miliardi delle vecchie lire.